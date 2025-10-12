Suscribete a
ABC Premium

Pakistán y los talibanes se enzarzan en la crisis más grave desde el retorno de los integristas

Combates nocturnos en la frontera dejan numerosos fallecidos

Qatar, Arabia Saudí e Irán hacen un llamamiento inmediato a la moderación a ambos bandos

Operación madrugada: altos funcionarios de EE. UU. narran la gesta de Trump que destrabó la paz en Gaza

Simpatizantes del partido político islámico Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) se congregan frente a la embajada de Estados Unidos en Islamabad
Simpatizantes del partido político islámico Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) se congregan frente a la embajada de Estados Unidos en Islamabad EFE

Europa Press

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pakistán y el régimen talibán se encuentran desde esta madrugada en la peor crisis armada desde el retorno de los fundamentalistas afganos al poder en agosto de 2021: una serie de combates que estallaron poco antes de la medianoche del sábado a lo largo de ... la frontera se han saldado con varios efectivos de seguridad muertos por parte de ambos bandos y la destrucción o conquista de más de una veintena de puestos de control del enemigo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app