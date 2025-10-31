Suscribete a
Pacifistas y ecologistas de Cerdeña frenan el plan europeo para producir municiones

La presidenta regional, del M5E, plantea preocupaciones medioambientales y objeciones ideológicas, mientras Roma y Bruselas presionan para aumentar la producción para Ucrania y los aliados europeos

Fábrica de RWM Italia -filial del gigante alemán Rheinmetall- en Domusnovas (Sulcis)
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

La carrera europea por fabricar más munición ha encontrado una cuesta arriba en la isla de Cerdeña, en medio de la batalla de pacifistas y ecologistas. El Gobierno regional de Cerdeña, que preside Alessandra Todde, del Movimiento 5 Estrellas, ha congelado la ... ampliación de la fábrica de RWM Italia -filial del gigante alemán Rheinmetall- en Domusnovas (Sulcis), un polo que trabaja a pleno rendimiento desde que la guerra de Ucrania disparó la demanda. El proyecto, que prevé activar nuevas líneas y un pequeño campo de pruebas de explosivos, cuenta con un dictamen técnico favorable en materia ambiental, pero el Gobierno regional ha pedido informes adicionales a diez departamentos y ha frenado la ratificación política.

