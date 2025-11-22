Un oso grizzly ataca a un grupo de niños durante una excursión escolar y deja once heridos, dos de ellos críticos, en Canadá

Al menos once personas, entre ellos niños de nueve y diez años, resultaron heridas por el ataque inesperado de un oso grizzly y dos de ellas siguen en estado crítico. Los hechos ocurrieron el pasado jueves mientras el grupo, con una veintena ... de niños y varios profesores, estaba realizando una excursión escolar en una zona rural de Columbia Británica, al oeste de Canadá.

Como consecuencia del incidente, cuatro personas necesitaron atención hospitalaria de emergencia y otras siete personas fueron atendidas en el lugar del incidente, pero no requirieron hospitalización. Dos días después de los hechos cuatro personas, cuyas edades se desconocen, permanecen ingresadas por las lesiones. Dos de ellos están en estado crítico y otros dos sufrieron heridas graves, según confirmó Canadian Press y ratificó AFP.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en un sendero de la región de Bella Coola, un poblado indígena que se encuentra a unos 700 kilómetros al noroeste de Vancouver. Dos días después, las autoridades de la zona siguen buscando, que muchos ya habían identificado previamente como un ejemplar especialmente agresivo.

«Mi hijo sintió su pelaje»

Veronica Schooner, madre de uno de los niños de 10 años que iba con el grupo, aseguró a Canadian Press que su hijo estuvo tan cerca del animal que llegó a «sentir su pelaje» antes de salir «corriendo para salvar su vida». Ella misma comentó que, por lo que le comentó su hijo, parecía que buscara alguna cosa en concreto.

La madre del afectado también relató que uno de los adultos que acompañaba al grupo de escolares «lo dio todo» al intentar interponerse y debió ser evacuado en helicóptero. Los profesores, de hecho, usaron spray para osos en un intento de repeler el ataque «y se pusieron en peligro para proteger a los niños», remarcaron portavoces de la Oficina del Servicio de Conservación de Columbia Británica.

«En mis 34 años de experiencia no había visto un ataque (de un oso) como este a un grupo tan grande de personas», aseguró el inspector Kevin Van Damme.

Los servicios de emergencia de Nuxalk, el pueblo indígena que administra el territorio, confirmaron que se trataba de un «oso agresivo». Por todo ello, hicieron un llamamiento a tener precaución y pidieron a la población no salir y evitar la autopista. Además, en la zona se localizó a un oso herido, aunque no se sabe si fue el que protagonizó el ataque.

«Estamos devastados por las personas y las familias afectadas por el incidente con el oso. Todos los involucrados están recibiendo apoyo médico y nuestra prioridad es garantizar su seguridad», declaró el jefe de la nación Nuxalk, Samuel Schooner, en un comunicado.

«Es difícil encontrar las palabras en estos momentos tan difíciles», señaló en Facebook la escuela Acwsalcta, el centro de estudios adonde asistían los estudiantes atacados. La escuela cerró el viernes debido a los incidentes.

Los osos son muy agresivos durante esta época del año, ya que buscan aumentar sus reservas de grasa antes de la hibernación. Los grizzlies normalmente hibernan desde noviembre hasta abril o mayo.