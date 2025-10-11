Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere la actriz Diane Keaton a los 79 años

La oposición nacionalista polaca moviliza a miles de manifestantes contra Donald Tusk

La policía de Varsovia calcula entre 5.000 y 10.000 manifestantes, según la inteligencia artificial y el PiS asegura que acudieron más de 20.000 manifestante

Polonia reabre la frontera con Bielorrusia por la presión de China

Manifestación en Varsovia
Manifestación en Varsovia AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Contra el pacto migratorio de la Unión Europea, contra el acuerdo comercial con Mercosur y contra lo que los organizadores califican como una «agenda alemana» del Gobierno de Donald Tusk. La manifestación convocada por el partido ultraderechista Ley y Justicia (Pis) en ... Varsovia ha llenado de banderas nacionales la Plaza del Castillo y su líder, Jarosław Kaczyński, ha desvelado a los manifestantes la identidad del hombre que pretende elevar a poder si logra arrebatar el gobierno a Donald Tusk. «Dos primeros ministros me acompañan hoy», ha dicho al presentar el elenco de respaldo en la tarima de oradores, «la primera ministra Beata Szydło y el primer ministro Mateusz Morawiecki. Y finalmente, aún no ha sido primer ministro, pero probablemente lo será, el profesor Przemysław Czarnek».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app