El líder de la oposición, Yair Lapid, explica que la aprobación del gabinete del primer ministro de Israel es «un «desastre que conducirá a muchos más desastres»

La oposición israelí critica la decisión de Netanyahu de «tomar toda Gaza» La reciente medida de Israel provoca división en el propio país

La aprobación de «conquistar toda Gaza» que realizó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu el jueves, ha creado cierta negativa por parte de la oposición.

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha expuesto en un mensaje de la red social X que la decisión de Netanyahu es un «desastre que conducirá a muchos más desastres». En su comunicado, ha reiterado que la orden se ha tomado con el desacuerdo de los rangos militares y de seguridad israelíes.

Además, Lapid ha culpado al ministro de Seguridad nacional y el de Finanzas de «arrastrar» a Netanayhau a tomar una decisión que provocará «la muerte de rehenes, el asesinato de muchos soldados, costará decenas de miles de millones al contribuyente israelí y conducirá a un colapso político».

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)