La operación 'León ascendente', el «ataque preventivo» de Israel que durará «los días que sean necesarios»

En la madrugada de este viernes Israel ha lanzado «un ataque preventivo» contra Irán. La operación, bautizada como 'León Ascendente', está dirigida precisamente, en palabras del propio Netanyahu, «a contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel». Iba contra la instalación de enriquecimiento de Uranio.

Israel, de hecho, ha enmarcado el ataque, dirigido también contra científicos y comandantes militares en una acción unilateral después de que Irán haya comenzado a construir ojivas nucleares, informa 'The Guardian'. Han participado 200 aviones de combate. Además, al menos nueve personas han muerto y hay centenares de heridos

En un primer momento se ha atacado a la ciudad de Natanz. Posteriormente, a lo largo de la mañana del viernes, se ha producido un incendio en el aeropuerto de Tabriz. Además, las FDI han afirmado que han descabezado la cúpula aérea militar de Irán.

«Atacamos a los principales científicos nucleares iraníes que trabajan en la bomba iraní. También atacamos el núcleo del programa de misiles balísticos de Irán», ha expresado el primer ministro israelí en declaraciones recogidas por 'The Guardian'.

Estas explosiones en Natanz han sido confirmadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que ha añadido, no obstante, que no se ha detectado ningún aumento de los niveles de radiación en el lugar. Según ha indicado Netanyahu, estas acciones se extenderán «durante varios días, los que sean necesarios» para acabar con la amenaza.

Nombre procedente de un versículo bíblico

El nombre de esta operación procede de un versículo de la Biblia que promete un futuro victorioso para Israel. Así, informa Reuters, este jueves se publicó una foto de Netanyahu colocando en el Muro de las Lamentaciones, el lugar de oración más sagrado del judaísmo, una nota que rezaba: «El pueblo se levantará como un león».

Ese versículo, que habla de la fuerza y el poder de Israel, continúa: «El pueblo no descansará hasta que se coma la presa y beba la sangre de los muertos».

En los ataques de esta noche, el Ejército de Israel ha alcanzado la instalación nuclear de Natanz y su sección de enriquecimiento de uranio, así como la «infraestructura de apoyo», imprescindible para el funcionamiento de estas instalaciones en el centro del país.

Los bombardeos, han informado las FDI, han alcanzado «el espacio subterráneo del sitio, que alberga una sala de enriquecimiento de varios pisos con centrifugadoras, salas eléctricas y demás infraestructura de apoyo».

La sala de enriquecimiento, han explicado las autoridades iraníes en su momento, se encuentra a una profundidad aproximada de 50 metros bajo tierra, y está protegida por un escudo de cemento de siete metros de grosor. Israel ha confirmado además ataques adicionales contra la «infraestructura vital del sitio» que permite «su funcionamiento continuo y el avance del proyecto del régimen iraní para obtener armas nucleares».

Altos cargos nucleares y científicos militares muertos

En los ataques de la madrugada de este viernes han muerto cuatro altos cargos militares y seis científicos nucleares. En concreto, se trata del mayor general Gholamali Rashid; el jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Hossein Salami; el comandante del cuartel general de las fuerzas conjuntas, Khatam al-Anbia; y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el mayor general Mohammad Bagheri. Entre los científicos, destaca el que fuera jefe del Organismo de la Energía Atómica de Irán entre 2011 y 2013, Fereydoun Abbasi.

Aunque Estados Unidos ha afirmado no saber nada de que el ataque iba a ocurrir esta madrugada, esta semana había ordenado evacuar parte de su personal en Bagdad. Así, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha declarado que ha sido Israel quien ha actuado de manera unilateral y que su país no ha participado. «Nos informaron que ellos pensaban que esa acción era necesaria para su propia defensa». En la misma declaración, ha lanzado: «Déjenme ser claro: Irán no debería atacar intereses o personal estadounidense».

Aunque el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, no ha mencionado directamente a EE.UU., el Ministerio de Exteriores de Irán ha afirmado que, como principal partidario de Israel, el país que dirige Donald Trump sería considerado responsable de las consecuencias del aventurerismo israelí.

El presidente de EE.UU., por su parte, ha advertido este viernes a Irán de que los próximos ataques de Israel serán «aún más brutales».

Como respuesta a lo ocurrido, Irán ha lanzado más de un centenar de drones contra Israel sobre supuestos objetivos militares del país centroasiático. Según 'The Times of Israel', que cita al portavoz de las Fuerzas Armadas, las FDI han actuado para derribar los drones.