La ONU pide a Irán que le deje acceder a las instalaciones nucleares atacadas por EE.UU. en junio

El país rechaza cualquier cooperación con Naciones Unidas para que acceda a estos lugares, mientras Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos le instan a que lo haga

La OIEA advierte de que Irán podría volver a producir uranio enriquecido «en cuestión de meses»

El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.
El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. reuters

El jefe de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, ha reiterado este miércoles su petición a Irán para que permita inspecciones en instalaciones nucleares clave atacadas por Israel y Estados Unidos en junio.

Las tensiones entre Irán y la Agencia Internacional de ... Energía Atómica (OIEA) se han recrudecido en repetidas ocasiones en los últimos años y se agravaron aún más tras la guerra de 12 días que tuvo lugar en junio, en la que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra zonas nucleares clave de Irán.

