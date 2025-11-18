Suscribete a
La ONU califica de arbitrarias la detención de 49 presos políticos durante las protestas del 11-J en Cuba

El grupo de trabajo exigió sus liberaciones inmediatas, exoneración y reparaciones por parte del Estado y advirtió que en la isla existe un patrón sistemático de represión que podría constituir crímenes de lesa humanidad

Marco Rubio recibe en Washington a José Daniel Ferrer, el opositor desterrado por el régimen cubano

Agentes de la policía trasladan a un hombre detenido tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba
Camila Acosta

Camila Acosta

Corresponsal en La Habana

El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria (WGAD) de Naciones Unidas dictaminó como arbitraria e ilegal la detención de 49 presos políticos de las protestas del 11 de julio de 2021 (11-J) en Cuba, según informó Prisoners Defenders (PD).

El WGAD sostuvo que ... las víctimas fueron detenidas sin orden judicial ni acceso a abogados, además de sufrir desapariciones forzadas, torturas y aislamiento, persecución política y religiosa y otras graves violaciones a sus derechos humanos.

