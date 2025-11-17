Once personas detenidas tras morir una familia de turistas envenenados por el uso de pesticidas en un hotel de Turquía

Once personas han sido detenidas en relación con la muerte de cuatro miembros de la misma familia por un presunto envenenamiento en Estambul, según informó el lunes la agencia estatal de noticias Anadolu.

Una mujer turco-alemana, su marido y sus dos hijos, que estaban ... de vacaciones desde Alemania en la mayor ciudad de Turquía, enfermaron el miércoles tras comer varios platos populares de comida callejera en el barrio ribereño de Ortakoy, al pie de un puente que cruza el Bósforo.

Fueron trasladados al hospital, pero los dos niños fallecieron el jueves y la madre un día después. Anadolu los identificó como Cigdem Bocek, su hijo Kadir, de seis años, y su hija Masal, de tres. El padre, Servet Bocek, falleció el lunes tras varios días en cuidados intensivos.

La fiscalía de Estambul abrió una investigación, centrándose inicialmente en una posible intoxicación alimentaria. Sin embargo, según informaron los medios turcos, desde entonces han surgido pruebas que apuntan a que la familia pudo haber estado expuesta a pesticidas en el hotel donde se alojaban.

Citando a los investigadores, el periódico turco Hurriyet afirmó que se roció una sustancia en una habitación de la planta baja del hotel para combatir una plaga de chinches, que podría haber llegado a la habitación de la familia, situada en la primera planta, a través de un conducto de ventilación del baño.

El hotel, cuyo nombre no ha sido revelado, situado en el barrio de Fatih, cerca de la península histórica de Estambul, fue evacuado el sábado después de que otros dos huéspedes fueran trasladados al hospital con síntomas similares, según Anadolu. Además, fue precintado por las autoridades municipales el domingo, añadió la agencia.

Detenidos el dueño del hotel y varios empleados

Entre los detenidos se encontraban cinco vendedores de comida, el propietario del hotel y dos empleados, así como tres personas de la empresa de control de plagas, según informó, sin precisar cuándo fueron detenidos exactamente.

Se esperaba que el lunes se publicara un informe toxicológico elaborado por expertos forenses, junto con un informe sobre las muestras de alimentos que están analizando los expertos del Ministerio de Agricultura, añadió Anadolu.

El presidente Recep Tayyip Erdogan declaró tras una reunión del gabinete el lunes que «nuestras fuerzas de seguridad y fiscales llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas de estas muertes».

La madre y sus hijos fueron enterrados el sábado en una ceremonia celebrada en su pueblo natal, en la zona de Bolvadin, en el centro de Turquía, a unos 240 kilómetros al suroeste de Ankara, según informaron varios periódicos turcos.