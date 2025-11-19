Una ofensiva rusa a gran escala en Ucrania deja al menos nueve muertos y 46 heridos

Al menos nueve personas han muerto y 46 han resultado heridas a consecuencia de un nuevo ataque ruso durante la noche de este miércoles sobre los distritos de Osnovianski y Slobidski, en la ciudad ucraniana de Járkov, como parte de una ofensiva a gran escala ... que ha afectado a otras regiones como Leópolis, Ternópil, o Dnipropetrovsk, informa Europa Press.
El presdiente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, han informado de que las tropas rusas han empleado alrededor de medio centenar de drones para este nuevo ataque, que ha dañado una quincena de edificios de apartamentos.
En Lozova, también en la provincia de Járkov, los ataques han afectado a su red ferroviaria, ha contado Sinegubov, quien ha precisado que entre los heridos hay al menos dos menores de edad.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete