Suscribete a
ABC Premium

Al menos ocho muertos y 19 heridos en la explosión de un vehículo en Nueva Delhi

La deflagración ha causado daños materiales en la zona

EE.UU. e India alcanzan un acuerdo de defensa mutua por un período de diez años

El lugar de la explosión
El lugar de la explosión EFE

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos ocho personas han muerto y 19 han resultado heridas este lunes cuando un vehículo ha explotado en pleno centro de Nueva Delhi, la capital de la India, según ha informado el subjefe de bomberos de la ciudad y recoge la agencia ... de noticias AFP.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app