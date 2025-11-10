Al menos ocho muertos y 19 heridos en la explosión de un vehículo en Nueva Delhi

Al menos ocho personas han muerto y 19 han resultado heridas este lunes cuando un vehículo ha explotado en pleno centro de Nueva Delhi, la capital de la India, según ha informado el subjefe de bomberos de la ciudad y recoge la agencia ... de noticias AFP.

«Ocho personas han muerto antes de llegar al hospital», han dicho fuentes del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan a la agencia india de noticias ANI. Además, hay tres heridos en estado grave, uno de ellos estables. Asimismo, la deflagración ha causado daños materiales en la zona.

La Policía ha enviado ya un equipo de operaciones especiales para analizar la situación en el lugar, ubicado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo. El lugar es un importante emplazamiento turístico de la capital de India y recibe a decenas de visitantes cada día.

Noticia Relacionada Mueren ocho jugadores de críquet afganos en un bombardeo del Ejército paquistaní «Es absolutamente inmoral y bárbaro atacar infraestructuras civiles», afirma Rashid Jan, estrella de este deporte

Las imágenes difundidas por los medios locales mostraban cómo las llamas y el humo salían de más de un vehículo en lo que describieron como una calle congestionada situada cerca de una estación de metro en la parte antigua de Delhi.

Al menos seis vehículos y tres 'autorickshaws' (triciclos motorizados muy populares en el país) se incendiaron, según ha informado el subjefe de bomberos de Nueva Delhi, que ha añadido que las llamas habían sido extinguidas por los equipos de bomberos.

«Oímos un gran estruendo, nuestras ventanas temblaron», ha declarado a NDTV un residente que no ha querido dar su nombre y recoge Reuters. La Policía intentó dispersar a la multitud que se había congregado alrededor del lugar del incidente.

El Fuerte Rojo, conocido en la India como Lal Qila, es una fortaleza del siglo XVII de la época mogol situada en la ciudad vieja y visitada por turistas durante todo el año.