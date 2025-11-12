Suscribete a
ABC Premium

ANÁLISIS TÁCTICO DEL GENERAL (R)

El ocaso de Prokovsk pulsa el avance hacia el Dniéper

Las tropas ucranianas se muestran incapaces de detener los avances de las rusas

Más artículos del autor

Militares ucranianos mantienen posiciones en la región de Járkov
Militares ucranianos mantienen posiciones en la región de Járkov EFE
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las recientes declaraciones a TASS del ministro ruso de exteriores, Serguei Lavrov, sobre su disposición a reunirse con el secretario de estado norteamericano, Marco Rubio, para hablar sobre Ucrania no son banales. Con ellas, Lavrov trata de recomponer su propia figura, que quedó ... internamente dañada tras la suspensión de la cumbre Trump-Putin, que iba a celebrarse en Budapest.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app