El nuevo Tribunal Supremo de México, afín al Gobierno, desata la incertidumbre entre los inversores extranjeros

Los empresarios españoles son los segundos que con mayor presencia en el país después de los estadounidenses

Los jueces recién elegidos de la Suprema Corte de México asisten a una ceremonia de juramentación en Ciudad de México
Los jueces recién elegidos de la Suprema Corte de México asisten a una ceremonia de juramentación en Ciudad de México
Milton Merlo

Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

México tiene una nueva Corte Suprema. La componen nueve ministros que han sido votados el pasado mes de junio por menos del 15% del padrón electoral. El máximo tribunal entró en ejercicio este lunes y es producto de una reforma judicial aprobada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador ... .

