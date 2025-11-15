Suscribete a
Un nuevo fallo del Supremo brasileño sitúa a Bolsonaro más cerca de la cárcel

En última carta de sus abogados, el tribunal ratificó su condena a 27 años por intento de golpe de Estado

Las mafias brasileñas y la guerra invisible por la Amazonía

El expresidente Jair Bolsonaro, en el hospital, acompañado por su hijo Eduardo Bolsonaro
El expresidente Jair Bolsonaro, en el hospital, acompañado por su hijo Eduardo Bolsonaro
Verónica Goyzueta

Corresponsal en Sao Paulo

El Tribunal Supremo de Brasil ha dejado al expresidente Jair Bolsonaro más cerca de la prisión al rechazar la apelación de su defensa contra la condena a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado contra su sucesor, gestado en ... 2022, poco antes de terminar su Gobierno. En una reunión plenaria virtual, los jueces de la Primera Sala de la Corte decidieron por unanimidad no aceptar los recursos presentados por los abogados del exmandatario y otros seis reos, agotando así las vías legales ordinarias para evitar su ingreso en prisión.

