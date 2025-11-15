Nueve muertos y 29 heridos en una explosión en una comisaría de policía en Cachemira, India

Al menos nueve personas murieron y 29 resultaron heridas cuando una pila de explosivos confiscados explotó en una comisaría en la parte india de Cachemira la noche del viernes, dijeron fuentes policiales, días después de que una explosión de un coche en Nueva Delhi ... matara a ocho personas.

La mayoría de los fallecidos eran policías, entre ellos peritos que analizaban los explosivos, según indicaron las fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato. Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico, añadieron.

«Se está llevando a cabo la identificación de los cuerpos, ya que algunos han quedado completamente calcinados», dijo una de las fuentes.

«La intensidad de la explosión fue tal que se recuperaron restos humanos en casas cercanas, a unos 100-200 metros de la comisaría.«

Se espera que el jefe de policía de la región de Jammu y Cachemira, administrada federalmente por la India , ofrezca una conferencia de prensa sobre el incidente en breve.

Previamente, un oficial de policía local informó a Reuters que una explosión había sacudido la comisaría de Nowgam. El oficial añadió que el edificio se había incendiado y que los bomberos se habían desplazado rápidamente al lugar.

La explosión se produce cuatro días después de que un coche bomba en la capital india, Nueva Delhi, matara al menos a ocho personas en lo que el gobierno ha calificado de incidente terrorista.

India y Pakistán, países vecinos con armamento nuclear, llevan décadas librando guerras periódicas por la disputada región de Cachemira, que ambos reclaman en su totalidad y que solo gobiernan parcialmente.