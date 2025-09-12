Al menos nueve muertos por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México

Bomberos controlan un incendio tras el accidente de un camión de gas este miércoles

Al menos nueve personas han muerto tras la explosión de un camión de gas en el municipio de Iztapalapa en la Ciudad de México, según confirmó este jueves la Secretaría de Salud Pública de la capital mexicana.

En una nota informativa, la dependencia informó de que son nueve personas fallecidas, 55 hospitalizadas y 22 lesionadas que ya han sido dadas de alta de distintos hospitales, tras el sinistro ocurrido en la tarde del miércoles en el este de la ciudad.

Entre los fallecidos, se encuentra Alicia Teodoro Matías, la mujer de 49 años que resultó con quemaduras en más del 90% de su cuerpo tras proteger a su nieta de 2 años de las llamas, según la lista publicada por el Gobierno de la Ciudad de México.

También figura Ana Daniela Ramírez Barragán, una estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuyo fallecimiento fue confirmado momentos antes por la institución educativa.

De los 55 hospitalizados, 20 se encuentran en estado crítico, 29 en estado delicado y seis en condición grave, en distintas clínicas y hospitales de la ciudad.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros de gas volcase y explotase en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en el este de la capital mexicana.