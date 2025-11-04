Suscribete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
González Amador en su alegato final: «O me suicido o me voy de España»
Última hora
El excomisario de Justicia europeo Didier Reynders, imputado por blanqueo de capitales

Nueva York sale a votar: «Voy con Mamdani porque ya es imposible vivir aquí, es demasiado caro»

El favorito es Zohran Mamdani, el joven socialista armado con un mensaje populista de izquierdas y que apunta a convertirse en el primer alcalde musulmán de la mayor ciudad de EE.UU

Trump pide el voto para Cuomo en un intento de última hora de frenar a Mamdani en Nueva York

Nueva York sale a votar: «Voy con Mamdani porque ya es imposible vivir aquí, es demasiado caro»
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueva York vota este martes a su próximo alcalde, en una elección histórica, la que ha provocado más atención en décadas, protagonizada por un candidato desconocido para el mundo hasta hace solo unos meses: Zohran Mamdani, el joven socialista que concurre como gran favorito, ... armado con un mensaje populista de izquierdas y que apunta a convertirse en el primer alcalde musulmán de la mayor ciudad de EE.UU. Y todo con un ojo puesto lejos de aquí, en la Casa Blanca, también como una contestación al populismo de derechas de Donald Trump.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app