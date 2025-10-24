Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 24 de octubre

«Nueva York no puede ser como Europa»: el alcalde Adams se une a Cuomo para evitar que el musulmán Mamdani le suceda

Tras retirar su candidatura acusó a su candidato de ser una «serpiente», un «mentiroso» y que había hecho todos los esfuerzos para evitar que personas negras -como él- progresaran en política

El alcalde de Nueva York abandona su campaña de reelección hundido por escándalos

Andrew Cuomo irá a por la alcaldía de Nueva York pese a perder las primarias demócratas frente a Zohran Mamdani

El candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, habla junto al alcalde Eric Adams (centro) en Nueva York el 23 de octubre de 2025
El candidato independiente a la alcaldía de Nueva York, Andrew Cuomo, habla junto al alcalde Eric Adams (centro) en Nueva York el 23 de octubre de 2025 ÁFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

'Casi todos contra Zohran'. En eso se acaba de convertir la campaña electoral a la alcaldía de Nueva York, la mayor ciudad de EE.UU. y su capital económica y cultural: el actual alcalde, Eric Adams, anunció este jueves su apoyo a ... la candidatura que intenta parar a Zohran Mamdani, el joven musulmán y socialista que está a un paso de convertirse en regidor de la Gran Manzana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app