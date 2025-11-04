Suscribete a
ABC Premium

Nueva York decide hoy si se pone a las órdenes de un socialista musulmán

De Mamdani, el favorito, alarman sus ataques a la Policía, su respaldo abierto a Palestina y sus críticas a Israel

El apoyo de Trump podría darle a Cuomo un empujón entre el creciente número de trumpistas en la ciudad

Así es Zohran Mamdani, favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York: socialista, inexperto y musulmán

Andrew Cuomo, la desgastada figura del 'establishment' que busca parar a Mamdani en Nueva York

Mamdani, favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, durante su cierre de campaña
Mamdani, favorito en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, durante su cierre de campaña EFE
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«¿Vamos a elegir a este Zohran de verdad?» Matilde, una neoyorquina de origen ecuatoriano, que se declara antisocialista y anticomunista, se resiste a creer lo que está a punto de ocurrir en su ciudad: la victoria de Zohran Mamdani en la elección a ... la alcaldía de Nueva York, que se celebra este martes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app