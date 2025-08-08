Noruega, Suecia y Dinamarca financian el primer envío de armas de la OTAN a Ucrania

Bajo la amenaza de retirar sus tropas de Europa e incluso de incumplimiento del artículo 5 del Tratado de la OTAN, Trump ha logrado imponer un nuevo mecanismo dentro de la Alianza. Este nuevo plan consiste en que países miembros compren armas estadounidenses para engrosar ... su arsenal de la Alianza.

Este sistema lo inauguran esta semana tres países nórdicos, Noruega, Suecia y Dinamarca, que financiarán conjuntamente un paquete militar para Ucrania de 500 millones de dólares (430 millones de euros). El armamento proviene de reservas estadounidenses y será enviado bajo la nueva iniciativa de la OTAN, que fue acordada el pasado mes de julio, llamada «Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania» (PURL, en sus siglas en inglés).

El paquete incluye misiles Patriot, proyectiles tierra-aire de largo alcance y capaces de interceptar misiles balísticos, aviones y drones con un alcance de hasta 160 kilómetros, altamente demandados por el país invadido. Incluye también municiones antitanques, misiles tipo Javelin guiados por infrarrojos, con alcance de 2,5 kilómetros y capacidad de penetración de blindaje reactivo y otros equipos militares, que son clave para frenar avances rusos en zonas urbanas. A esto se añaden repuestos para blindados, sistemas de artillería y drones, que garantizan la operatividad continua, y otros equipos esenciales, tanto para los esfuerzos defensivos del Ejército ucraniano como para salvar vidas en el frente.

«Con esta contribución, queremos garantizar que Ucrania reciba rápidamente el equipo que necesita, a la vez que fortalecemos la cooperación de la OTAN en materia de defensa ucraniana y aseguramos la paz », ha declarado el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik, en un comunicado. El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, ha afirmado por su parte que la financiación estará disponible de inmediato y que Dinamarca estaría dispuesta a considerar, si fuese necesario, una aportación financiera adicional en una etapa posterior.

«La rapidez es absolutamente crucial», ha subrayado Poulsen al presentar la contribución de Dinamarca. La financiación danesa ronda los 82 millones de euros, mientras que Noruega contribuirá con unos 1.500 millones de coronas noruegas, alrededor de 133 millones de euros. Suecia ha especificado que contribuirá con 250 millones de euros al paquete. «El suministro continuo de este tipo de material de defensa estadounidense, que Europa no puede suministrar en cantidad suficiente, es decisivo para la capacidad de defensa de Ucrania», ha justificado la viceprimera ministra sueca, Ebba Busch.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que coordina la iniciativa, ha agradecido a los tres países nórdicos su rápida actuación para financiar el paquete. Países Bajos ha anunciado también su participación con otros 500 millones de euros. El éxito de la PURL parece haber contrariado al portavoz del Kremlin, Dimitry Peskov, que ha respondido a este nuevo mecanismo poniendo en duda la soberanía de los socios de la UE. «Los países soberanos tienen derecho a elegir a sus propios socios comerciales», ha declarado. Volodímir Zelensky, por su parte, ha agradecido públicamente la iniciativa, que califica como «una nueva base firme para la seguridad a largo plazo en Europa», y ha garantizado que «Rusia nunca convertirá a Europa en un continente en guerra».