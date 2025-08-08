Suscribete a
La Aemet extiende el aviso por ola de calor «al menos hasta el jueves»

Noruega, Suecia y Dinamarca financian el primer envío de armas de la OTAN a Ucrania

El paquete, valorado en 430 millones de euros, forma parte del nuevo sistema de Trump que fomenta la compra de arselñan estadonidense para Kiev

Alemania suspende las exportaciones de armas a Israel tras la aprobación del plan para ocupar Gaza

En el envío emitido por Oslo, Estocolmo y Copenhagen incluirá misiles Patriot, proeyctiles Javelin y repuestos de blindaje, entre otros armamentos REUTERS
Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Bajo la amenaza de retirar sus tropas de Europa e incluso de incumplimiento del artículo 5 del Tratado de la OTAN, Trump ha logrado imponer un nuevo mecanismo dentro de la Alianza. Este nuevo plan consiste en que países miembros compren armas estadounidenses para engrosar ... su arsenal de la Alianza.

