Suscribete a
ABC Premium

Noruega y el Reino Unido, a la caza de submarinos rusos en el Ártico

Oslo y Londres crearán una flota combinada de buques de guerra y sistemas autónomos destinada a contrarrestar la amenaza rusa y proteger la infraestructura crítica en el Atlántico Norte

«¿De verdad vamos a parar nosotros a los rusos?» : miles de jóvenes alemanes protestan contra la nueva mili

El submarino nuclear ruso en una imagen de archivo
El submarino nuclear ruso en una imagen de archivo AFP
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Submarinos nucleares K-562 Arkhangelsk de la clase Yasen-M, realizando pruebas de misiles de crucero Kalibr, se han convertido en una presencia habitual en el mar de Barents. Esto ha generado preocupación en la OTAN y ha motivado acuerdos como el de Reino Unido y Noruega ... para patrullar el Atlántico Norte. Considerados unos de los más letales de Rusia, fueron asignados a la Flota del Norte en enero de 2025 y dotados de sistemas de vigilancia submarina altamente sofisticados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app