Escucha las noticias de este lunes 17 de noviembre

Noboa encaja una seria derrota en el referéndum: no habrá Asamblea Constituyente ni bases militares

El presidente de Ecuador apostó a que con el respaldo electoral podría hacer reformas estructurales y perdió. No aprueba ninguna de las cuatro cuestiones elevadas al voto popular

Daniel Noboa, de la 'mano dura' contra el crimen al enfrentamiento con México

El presidente Daniel Noboa acude aun centro de votación este domingo
El presidente Daniel Noboa acude aun centro de votación este domingo AFP
Thalía Flores

Thalía Flores

Corresponsal en Quito

Contra todo pronóstico, los ecuatorianos le dijeron No a Daniel Noboa en las cuatro preguntas de referéndum y consulta popular que se realizó, este domingo 16 de noviembre, por lo que no habrá Asamblea Constituyente para reformar la Constitución en vigencia desde ... 2008, y tampoco se instalarán bases militares extranjeras en territorio nacional. La mayoría de los electores también se pronunció en contra de que se elimine el financiamiento a los partidos políticos con dineros del Presupuesto del Estado, y que se reduzca el número de legisladores que integran la Asamblea Nacional (Congreso) que se propuso pase de 151 que tiene actualmente a 71, por lo que se considera que el presidente Noboa encajó una seria derrota electoral.

