El Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido con alegría y «orgullo» por su «valiente» lucha por la libertad en Venezuela

Con todos los ojos puestos sobre el presidente Donald Trump, como candidato a ganar el premio Nobel de la Paz, ha sorprendido que el galardón haya recaído en la opositora venezolana María Corina Machado, no por falta de méritos, sino por el ruido mediático ... en torno al mandatario estadounidense tras lograr la paz en Gaza.

Las reacciones tras conocerse la concesión del premio a Machado, que lleva meses viviendo en la clandestinidad por la persecución a la que la ha sometido el régimen de Nicolás Maduro, fueron inmediatas y de gran satisfacción.

Así, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, que tuvo que abandonar Venezuela forzado por el régimen chavista, se comunicaba con ella a los pocos minutos y colgaba un vídeo en su cuenta de X: «¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina Machado, Venezuela será libre!«

Del otro lado, la opositora, abrumada, asegura: «No me puedo creer esto». A lo que González contestaba: «Esto es un caracazo. Estamos en shock de alegría».

Desde dentro de la propia oposición, el excalde de Caracas, exiliado en Madrid desde hace años, Antonio Ledezma, escribía en su cuenta de X minutos depués de conocerse la noticia: «Con profundo orgullo felicito a MariaCorina, digna ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Su valentía, coherencia y amor por Venezuela son un ejemplo para el mundo».

También desde España, desde las filas del Partido Popular, se hacían eco del premio. Así, su presidente, Alberto Núñez Feijoo, mostraba su satisfacció por el galardón otorgado a María Corina Machado: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad. ¡Qué alegría tan grande! ¡Qué gran noticia para Venezuela y para todos los que mantienen viva una titánica lucha por la democracia! Siempre a tu lado, María Corina«.

Mientras que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, elogíaba a la opositora venezolana, «símbolo de libertad y resistencia. Su lucha encarna la dignidad de todo un pueblo y la esperanza de una Venezuela libre. Desde Madrid, hogar de tantos venezolanos, la felicitamos con admiración y orgullo«.

Mientras de Cayetana Álvarez de Toledo, calificaba el galardón a María Corina Machado como «un premio Nobel de la Paz y de la Libertad. Bravísima amiga. Qué felicidad», escribió también en sus redes sociales.

Desde el Parlamento europeo, Roberta Metsola, también tuvo palabras para la premiada: «Estamos muy orgullosos de la valiente María Corina Machado por recibir el Nobel de la Paz..Tu incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela ha conmovido los corazones e inspirado a millones de personas en todo el mundo».

Estos mismos argumentos llevaron al Parlamento Europeo a «reconocerte a ti y a Edmundo González con el premio Sájarov en 2024. Un testimonio de tu valentía y convicción». Galardón que recogió la hija de Machado, ya que esta no ha salido del país desde hace meses.