Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

El Nobel de la Paz a María Corina Machado, recibido con alegría y «orgullo» por su «valiente» lucha por la libertad en Venezuela

Las reacciones al galardón subrayan la gran labor de la opositora venezolana para devolver la democracia a su país

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz: última hora y reacciones

María Corina Machado salió de la clandestinidad el día antes de la que tenía que haber sido la posesión como presidene de Edmundo González
María Corina Machado salió de la clandestinidad el día antes de la que tenía que haber sido la posesión como presidene de Edmundo González efe
S. Gaviña

S. Gaviña

Con todos los ojos puestos sobre el presidente Donald Trump, como candidato a ganar el premio Nobel de la Paz, ha sorprendido que el galardón haya recaído en la opositora venezolana María Corina Machado, no por falta de méritos, sino por el ruido mediático ... en torno al mandatario estadounidense tras lograr la paz en Gaza.

