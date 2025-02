Niños menores de siete años, el grupo más numeroso de solicitantes de asilo en Austria

Casi 300 niños murieron mientras intentaban cruzar el Mediterráneo, rumbo a Europa, en 2023. Más del doble que el año anterior. Unicef estima que el número de casos no reportados es «probablemente mucho mayor». «Calculamos que 11.600 niños cruzaron la frontera en los ... primeros seis meses del año», estima una de sus expertas, Verena Knaus, que confirma que unos 3.300 niños refugiados que han viajado a través del Mediterráneo central en los primeros tres meses de este año han sido registrados como no acompañados o separados de sus compañeros adultos.

Esta cifra es tres veces mayor que en el mismo período del año pasado y revela una inquietante tendencia. Muchas familias embarcan a sus hijos menores de edad solos, o acompañados por un adulto que se encarga de niños de varias familias que, de esta manera, quedan todavía más expuestos a las calamidades del viaje. En los países de destino, esta práctica tiene consecuencias palpables a las que deben enfrentarse los programas de acogida, que no están preparados para tal afluencia de niños.

Entre enero y marzo de este año, se presentaron en Austria 6.922 solicitudes de asilo, un 32% menos que el año anterior. Pero la cifra encierra una gran novedad que pone en jaque a los servicios de acogida. Los niños de hasta siete años constituyen ahora el grupo más numeroso de solicitantes de asilo. Sólo en ese primer trimestre, casi un tercio de las solicitudes de asilo procedían de niños de entre cero y siete años.

Noticia Relacionada Pacto histórico de Meloni y Von der Leyen con Egipto contra los flujos migratorios Ángel Gómez Fuentes | Corresponsal en Roma Se firma en El Cairo un acuerdo de 7.500 millones de euros. La primera ministra italiana anuncia una «alianza internacional para luchar contra los traficantes de personas»

Alrededor del 53% de los solicitantes no alcanzan los 18 años. También la proporción de mujeres ha aumentado significativamente, hasta un total de 6.922, mientras el número total de solicitudes está disminuyendo. El Ministerio del Interior austriaco atribuye esa disminución a una acción consecuente contra los traficantes de personas, para quienes Austria se ha vuelto poco atractiva.

La multiplicación de las detenciones y deportaciones ha duplicado los precios y se está pagando, por ejemplo, entre 3.000 y 5.000 euros por persona para viajar de forma clandestina de Bulgaria a Austria. Los menores de edad tienen más posibilidades de permanecer en el país, por lo que su viaje resulta una inversión más segura para las familias, y también influye el elevado número de procedimientos de reunificación familiar.

Uno de esos niños, de siete años de edad, procedente de Siria y cuya identidad protege la Oficina Federal de Inmigración y Asilo, ha llegado sin adulto acompañante. Los traductores han podido averiguar que viajó con otros niños sirios y un adulto, que no era familiar de ninguno de ellos y que, llegado un punto del viaje, desapareció. Pero su relato es confuso y con los pocos datos que aporta el niño no es posible encontrar a sus familiares, ni en Siria ni en Austria, si es que estuviesen allí.

En busca de la integración

Las autoridades austriacas se enfrentan a un creciente número de casos de este tipo, para los que la burocracia de acogida no tiene protocolos establecidos. El caso de Austria es extremo. Al resto de países europeos llega una considerable proporción de solicitantes de asilo menores de edad pero ya en la adolescencia, aunque en estos casos también son complejas tanto la acogida como la integración.

Uno de los Bundesländer alemanes, Sajonia-Anhalt, acaba de inaugurar un novedoso método con el que espera desatascar la acumulación de casos. En marzo empezó a funcionar el primer colegio exclusivamente para refugiados, una inversión de 492.000 euros (327.500 euros a los profesores pertinentes y otros 165.000 euros para el funcionamiento de la escuela) con el objetivo es ayudar a los menores sin conocimientos de alemán y aliviar la carga de trabajo de los profesores de las escuelas regulares de los alrededores.

Debido a que los colegios de Primaria y Secundaria de Weißenfels no pueden apoyar adecuadamente a los estudiantes con poco o ningún conocimiento de alemán, este nuevo centro se ocupará de su formación hasta que los conocimientos de idioma y materia les permitan acceder e integrarse con más facilidad en el funcionamiento de las clases regulares. «Tenemos que empezar por algún lado», explica el administrador del distrito Götz Ulrich. Por ahora, recibirán clases 75 niños y niñas de familias registradas en Zeitz con Alemán como única materia escolar y durante cinco horas diarias, de lunes a viernes.

Según el pacto europeo de migración y asilo, los menores no acompañados no podrán quedar sujetos al procedimiento acelerado ni a una detención, a no ser que se les considere un «riesgo para la seguridad». Los menores que sí estén acompañados por familiares y que provengan de países con bajas tasas de concesión de asilo sí podrán ser detenidos y sujetos al proceso acelerado desde una edad tan temprana como los seis años.

Cada país puede decidir, no obstante, mantener o no a esas familias detenidas. Save the Children y otras organizaciones no gubernamentales han denunciado que el pacto dificultará la reunificación de menores no acompañados con sus hermanos, pero fuentes del Parlamento Europeo rebaten ese extremo y citan el artículo 25 del procedimiento, que menciona explícitamente la obligación de intentar reunir a esos niños con sus hermanos.