Un niño de año y medio, grave después de que su hermano le desabrochara el cinturón y abriera la puerta del coche en Italia

Viajaban por la carretera provincial que une las localidades italianas de Corchiano y Viterbo cuando se ha producido la desgracia. Un niño de un año y medio ha caído a la calzada después de que su hermano de tres le desabrochara el cinturón de seguridad y abriera la puerta del vehículo en el que se encontraban con su madre.

La madre ha frenado rápidamente el coche, ha recuperado al pequeño -que había resultado gravemente herido- y ha acudido a Urgencias del Hospital Santa Rosa de Viterbo, de acuerdo con medios locales. Al constatar la gravedad del facial del niño, los médicos han dispuesto su traslado en helicóptero al Policlínico Gemelli de Roma, donde se encuentra actualmente ingresado con una probable fractura del hueso orbital.

Noticia Relacionada Pánico en un vuelo de Alicante a Roma: aterriza de emergencia en Bolonia debido a las turbulencias por mal tiempo ABC Los pasajeros experimentaron momentos de pánico durante la incidencia, tal y como refleja un vídeo compartido en redes por uno de los pasajeros a bordo

«No me había dado cuenta de que mi hijo estaba desabrochando el cinturón de seguridad. Solo cuando he oído que se abría la puerta me he dado cuenta de lo que estaba sucediendo, pero era demasiado tarde», ha dicho la mujer a los investigadores y recoge TGCOM24.

La Policía de la ciudad está investigando la dinámica de lo ocurrido, para lo que se ha desplazado al lugar de los hechos. Los investigadores han comprobado que lo sucedido es achacable a un accidente. Persisten, no obstante, puntos oscuros: ¿por qué el coche no tenía un sistema de bloqueo de seguridad de las puertas? ¿Y si lo tenía, por qué no ha funcionado?