Nikki Haley confía en New Hampshire para complicar las primarias a Trump

Faltan tres días para que los vecinos de Iowa se reúnan en sus tradicionales caucus e inauguren las primarias republicanas y ayer los principales candidatos peinaban las carreteras congeladas de este estado rural del Medio Oeste. Nikki Haley, exgobernadora de Carolina ... del Sur y exembajadora de EE.UU. ante la ONU, y Ron DeSantis, gobernador de Florida, multiplicaban sus apariciones por todo Iowa, en medio de una sensación de urgencia: porque se lo juegan todo en los próximos días y semanas y porque el parte meteorológico anunciaba una tormenta de nieve para hoy que amenaza con paralizar sus campañas.

La excepción era Donald Trump, que dejó los mítines entre campos de cereal quemados por el invierno para hacer una aparición en Nueva York, donde se celebraban los alegatos finales en su juicio civil por la sobrevaloración de sus empresas. No era necesario que estuviera allí, pero el expresidente tiene claro que le conviene una campaña a medio camino entre los juzgados y los mítines.

Pero muchos no miraban ni a la Gran Manzana ni a la tundra en la que se ha convertido Iowa esta semana. El interés se concentró en lo que puede pasar el día 23 de enero en New Hampshire, el segundo estado en entrar en juego y el primero en votar en primarias convencionales (los caucus de Iowa son una fórmula arcaica de votación en reuniones vecinales).

En la víspera, Chris Christie, exgobernador de New Jersey, el único candidato centrado en un mensaje contra Trump, anunciaba que abandonaba su campaña. Es una decisión con potencial de agitar las primarias, en las que Trump es el favorito absoluto, y abrir una mínima ventana de oportunidad para Haley.

Christie, que nunca despegó en las encuestas, había puesto todo el músculo de su campaña en obtener un buen resultado en New Hampshire, un estado con mucho votante independiente, lo que podía favorecer su discurso 'anti Trump'. Haley, que ha seguido una estrategia similar y que pelea por confirmarse como alternativa al expresidente, podría quedarse con los apoyos que labró Christie.

Si logra ese objetivo, la aritmética de las encuestas le abre la posibilidad de anotarse una victoria en New Hampshire y animar la campaña. Según una encuesta de CNN, Trump tiene el apoyo del 39% de los votantes en New Hampshire, por el 32% de Haley y el 12% de Christie. Otro sondeo de la misma cadena apunta a que el 65% de los seguidores de Christie apoyarían a la exembajadora si su primera elección no concurre. Otro sondeo, esta vez de CBS, coloca ese dato en el 75%.

Grandes donantes

Haley ha crecido en las encuestas en los últimos meses gracias a su buen desempeño en los debates y al apoyo de grandes donantes -como la poderosa red de los multimillonario hermanos Charles y David Koch- y ha conseguido hacer frente a DeSantis, al que en el inicio de la campaña se le consideraba como única alternativa viable a Trump.

Si aquí en Iowa consigue un resultado decente -una victoria se anticipa imposible- y gana en New Hampshire, abrirá una ruta de victoria: aglutinar el voto y el apoyo financiero que no va con Trump ni con un DeSantis casi desahuciado; resistir en las primarias de Nevada, que este año tienen una configuración confusa; dar la campanada a finales de febrero en Carolina del Sur, el estado en el que creció y donde fue gobernadora; y plantarse en el 'Super Martes' del 5 de marzo, la jornada más decisiva, en la que se vota en dieciséis estados, convertida en una opción ganadora e ilusionante y Trump en una que provoque más dudas.

Lo más probable, sin embargo, es que esa ruta no vaya a ningún lado. A nivel nacional, Trump le saca cerca de 50 puntos en las encuestas. Su ascendencia entre el electorado republicano solo ha crecido con sus imputaciones penales. Es posible que el desempeño de Haley en New Hampshire esté por debajo de las expectativas. Aunque en Carolina del Sur juegue en casa, la fortaleza de Trump es tremenda en ese estado. El expresidente sigue siendo la figura que concita más atención.

El miércoles por la noche, Haley y DeSantis se midieron en Iowa en un debate entre candidatos republicanos, organizado por la cadena CNN, que Trump volvió a boicotear. El expresidente contraprogramó con un encuentro con votantes del estado en Fox News. Trump casi dobló a Haley y DeSantis en audiencia: el pico de su intervención estuvo en 5,7 millones de telespectadores, frente a los 2,9 millones en el debate.

Las dificultades para Haley se vieron hasta en la despedida de Christie. Un micrófono abierto le captó diciendo que a la candidata «la van a destrozar» y que «no tiene lo que hay que tener» para ganar las primarias.

En el debate, Haley y DeSantis se despellejaron, con acusaciones cruzadas y constantes de 'mentiroso', sin apenas atacar a Trump, dentro de la tónica que ha sido la campaña: buscar ser alternativa del expresidente, pero sin contrariar a su base leal de votantes. Si Haley gana en New Hampshire, le costará más darse el lujo de no ir a por el favorito.

El peligro de Haley de quedarse como alternativa es que también será la única diana de Trump. Su campaña ya ha intensificado los ataques contra ella en anuncios emitidos en New Hampshire -«su debilidad nos pone en peligro», es uno de los lemas- y el expresidente ha iniciado el juego sucio: poco antes del debate, compartió teorías infundadas para crear dudas sobre la ciudadanía estadounidense de Haley, hija de inmigrantes indios, una táctica que Trump ya utilizó en su día contra Barack Obama.