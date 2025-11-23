Suscribete a
Nigeria se enfrenta a un nuevo secuestro de más de 300 alumnos católicos a manos de grupos armados

Al menos 50 colegiales secuestrados este fin de semana han logrado escapar y otros 38 fueron rescatados por las fuerzas de seguridad

León XIV levanta la voz por la plaga de secuestros de niñas y sacerdotes en África

Una estudiante sale con su maleta tras el cierre de los colegios en Nigeria.
Carlota Pérez

Hace once años, el mundo miró a Nigeria por un secuestro que tuvo en vilo a la comunidad internacional y que se volcó con las 276 niñas secuestradas bajo el lema #BringBackOurGirls (Traigan de vuelta a nuestras chicas).

Miembros del grupo yihadista Boko Haram asaltaron la escuela secundaria ... para niñas Government Girls Secondary School, Chibok, en la localidad de Chibok, en el estado de Borno State, en el noreste de Nigeria. Según Amnistía Internacional aún quedan 82 chicas secuestradas. Once años después, la historia se repite en Nigeria.

