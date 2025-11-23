Nigeria se enfrenta a un nuevo secuestro de más de 300 alumnos católicos a manos de grupos armados

Hace once años, el mundo miró a Nigeria por un secuestro que tuvo en vilo a la comunidad internacional y que se volcó con las 276 niñas secuestradas bajo el lema #BringBackOurGirls (Traigan de vuelta a nuestras chicas).

Miembros del grupo yihadista Boko Haram asaltaron la escuela secundaria ... para niñas Government Girls Secondary School, Chibok, en la localidad de Chibok, en el estado de Borno State, en el noreste de Nigeria. Según Amnistía Internacional aún quedan 82 chicas secuestradas. Once años después, la historia se repite en Nigeria.

Ahora la historia parece repetirse. En la madrugada del viernes, un total de 303 escolares y 12 maestros fueron secuestrados por un grupo de 60 hombres armados durante un ataque a la Escuela St. Mary, una institución católica en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, informaba el sábado la Asociación Cristiana de Nigeria. Un nuevo episodio de inseguridad en el país africano que aumenta los temores en un país aún conmocionado por el secuestro de Boko Haram de 2014.

El secuestro escolar en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger, ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el vecino estado de Kebbi, que está a 170 kilómetros de distancia.

Este domingo, lograron escapar 50 de los más de 300 estudiantes católicos secuestrados el viernes. El obispo de la diócesis de Kontagora de la que depende la escuela, y jefe de la sección estatal de la Asociación Cristiana de Nigeria, Balus Dauwa Yohanna, ha confirmado que medio centenar de estudiantes han logrado escapar entre el viernes y el sábado, según recoge el diario nigeriano 'Daily Post'.

«Hemos podido confirmarlo cuando pudimos contactar y visitar a algunas de las familias» de los secuestrados, ha indicado un portavoz de la asociación y del obispo Yohanna, Daniel Atori.

«Aparte de los 50 estudiantes que han escapado y vuelto a casa, tenemos a 141 estudiantes que no se llevaron. Ahora mismo tenemos 236 estudiantes, otros tres niños de nuestro personal y 14 estudiantes de secundaria secuestrados, un total de 253 menores, además de 12 miembros del personal», ha apuntado Atori.

Atori ha instado a la población a mantener la calma y a seguir con las oraciones mientras continúan colaborando con las fuerzas de seguridad y las autoridades para garantizar la vuelta de los rehenes. «La vuelta de estos 50 niños es una alivio. Os pido seguir con vuestras oraciones para el rescate y la vuelta del resto de las víctimas», ha planteado.

El número de niños y niñas, de entre ocho y 18 años, secuestrados de St Mary's es casi la mitad de la población estudiantil de la escuela, que es de más de 600 personas.

Al menos 38 jóvenes rescatados

El Gobierno nigeriano no comentó el número de estudiantes y profesores secuestrados, hasta que el presidente de Nigeria , Bola Tinubu, dijo el domingo que 38 personas secuestradas habían sido rescatados en la tarde del domingo. «Gracias a los esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad durante los últimos días, los 38 fieles secuestrados en Eruku, estado de Kwara, han sido rescatados», publicó Tinubu en su cuenta X, refiriéndose al ataque.

Los crecientes temores de seguridad en la nación más poblada de África han provocado una ola de cierres de escuelas en todo el país.

Desde que Boko Haram secuestrara a casi 300 colegialas de la ciudad de Chibok hace más de una década, Nigeria ha luchado contra una serie de secuestros masivos, en su mayoría llevados a cabo por bandas criminales que buscan pagos de rescate.

Hombres armados suelen atacar internados remotos, donde saben que la falta de seguridad los convierte en blancos fáciles. La mayoría de las víctimas son liberadas tras negociaciones.

Ningún grupo ha reivindicado aún la responsabilidad de los secuestros y las autoridades han afirmado que se han desplegado escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los niños.

El Papa León XIV pidió el domingo la liberación de las 315 personas secuestradas. «He sabido con inmensa tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria », dijo. «Hago un llamamiento de corazón para la liberación inmediata de los rehenes», dijo el papa, expresando su «profunda tristeza, especialmente por los muchos hombres y mujeres jóvenes secuestrados y por sus angustiadas familias».