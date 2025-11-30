Nicaragua excarcela a 60 presos políticos

El Gobierno de Nicaragua dio casa por cárcel este sábado a 60 presos políticos. La excarcelación se produce en un momento en que aumenta la presión de Estados Unidos en contral del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, y frente ... a su principal aliado Venezuela, informó la prensa en el exilio y grupos de activistas.

Medios nicaragüenses que trabajan desde el exterior, sobre todo en Costa Rica, como 'La Prensa', 'Confidencial' y '100% Noticias', señalaron que la cifra podría alcanzar las 40 personas. El Gobierno aún no se ha pronunciado.

Según el 'Confidencial', que dijo basarse en fuentes del sistema penitenciario, «entre los reos de conciencia hay varios con enfermedades crónicas, agravadas por las condiciones de cautiverio, y mayores de 60 años».

La Gran Confederación Opositora Nicaragüense, que opera en el exilio, advirtió en un comunicado que no se trata «de una liberación plena», sino de arresto domiciliario que «sigue manteniendo a los opositores bajo el yugo de la dictadura».

En su nota publicada en X, el grupo advirtió que estas personas seguirán sometidas a «tortura sicológica», «acoso sistemático» y «humillación».

✍️ GCON: Excecarlación de presos políticos, un logro ante presión internacional y trabajo de incidencias desde plataformas opositoras



🇳🇮 La Gran Confederación Opositora Nicaragüense (GCON) acoge con cauteloso optimismo la excarcelación de más de 60 presos políticos… pic.twitter.com/O85Gb8NyS0 — Gran Confederación Opositora Nicaragüense GCON (@GCONicaragua) November 29, 2025

Avanza, otra grupo de activistas nicaragüenses, expresó satisfacción por la medida.

El privado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas precisó en su reporte del pasado 29 de octubre que había 77 opositores en las cárceles de Nicaragua.

La noticia se conoce cuando faltan pocas semanas para que Estados Unidos anuncie si aplicará aranceles de hasta 100% a Nicaragua aduciendo violaciones de derechos humanos.

Nicaragua, aliada de Venezuela, es gobernada por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Ambos ostentan un poder absoluto, cortaron libertades y aniquilaron a la oposición tras las protestas de 2018 que dejaron 300 muertos. Managua las considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.

Según informes de la oposición, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, enfrenta problemas de salud por lo que Murillo, de 74 años, hace una purga interna para garantizar la sucesión.

Apoyo a Maduro

La noticia de la excarcelación de presos políticos se produce el mismo día que Ortega y Murillo reafirmaron su apoyo a su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe ordenado por Donald Trump, como parte de una estrategia contra el narcotráfico, pero que para Caracas supone una «amenaza».

«Nuestra plena y permanente solidaridad con el gran y bravo pueblo de (Simón) Bolívar, (Hugo) Chávez y Nicolás, el glorioso pueblo venezolano, a quien manifestamos en todo tiempo y circunstancia, como hemos dicho ya tantas veces, nuestro respaldo en las luchas que libramos (...) compañero Nicolás Maduro, compañera Delcy Rodríguez, compañero Diosdado Cabello, ahí estamos, siempre juntos y siempre más allá», expresaron.