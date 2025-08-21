Suscribete a
Netanyahu da luz verde a la invasión de Ciudad de Gaza al tiempo que ordena negociar con Hamás

El primer ministro visita la División de Gaza donde da luz verde al asalto a gran escala de la Ciudad de Gaza a la vez que se negocie el intercambio de rehenes y el alto el fuego en la Franja

La ONU alerta de que los niños gazatíes con desnutrición morirán en la ofensiva

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Benjamín Netanyahu tiene siempre la última palabra respecto a Gaza. El primer ministro visitó a las tropas de la División de Gaza «para aprobar los planes para tomar el control de la Ciudad de Gaza y derrotar a Hamás», pero al mismo tiempo dio la ... orden de «iniciar de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel«. Un mensaje doble que dio luz verde al asalto a gran escala al mayor núcleo urbano de la Franja al tiempo que se negocie bajo el fuego la última propuesta aceptada por Hamás, que contempla una tregua de 60 días y la liberación de 10 rehenes vivos. «Derrotar a Hamás y la liberación segura de nuestros rehenes son dos objetivos que van de la mano», declaró el líder conservador durante su visita a las tropas.

