Suscribete a
ABC Premium

El negociador jefe de EE.UU. asumió las exigencias de Rusia y asesoró a Moscú sobre cómo convencer a Trump

Witkoff, amigo personal del presidente estadounidense, también le recomendó a Ushakov que le dijera a Putin qué tenía que decirle al neoyorquino para agradarle

Ucrania y EE.UU. liman el plan de paz y avanzan hacia un acuerdo

Trump critica a Ucrania por su «cero gratitud» hacia EE.UU. durante las negociaciones en Ginebra para el fin de la guerra

El enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff , en una foto de archivo
El enviado presidencial estadounidense Steve Witkoff , en una foto de archivo Reuters
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Steve Witkoff, el amigo personal de Donald Trump y su negociador jefe para la guerra en Ucrania, aseguró a sus interlocutores de Rusia que la paz solo era posible asumiendo las exigencias territoriales de Moscú y les asesoró sobre cómo ... convencer de sus posiciones al presidente de EE.UU.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app