«Si nadie en el mundo va a parar la carrera nuclear de Irán, es lógico lo que ha hecho Israel»

«Cuando hay guerras no me pongo muy nervioso, pero me pongo muy triste y muy tenso», asegura a ABC Mario Sznajder, politólogo israelí y profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad de Jerusalén. Para el autor de libros como la 'Historia mínima ... de Israel', que acaba de reeditar con la inclusión de un capítulo dedicado a Netanyahu, el ataque contra Irán fue claramente coordinado con EE.UU., «aunque no haya participado en él. Israel no le arruinaría las negociaciones [nucleares] a través de una acción unilateral israelí».

En cuanto a los objetivos atacados, instalaciones nucleares, no le han sorprendido: «Eran los mínimamente necesarios. Si todas las informaciones son ciertas, Irán estaba preparando ya un cierto número de armas nucleares, por eso era necesario atacarlas», afirma. En cuanto a la eliminación de científicos, casi una decena, considera que esto puede «ayudar a frenar el programa nuclear pero lo que es seguro es que Irán tiene los conocimientos para producir armas nucleares. Y seguramente no están limitados a las personas que han sido afectadas». Tras lo sucedido la madrugada del viernes, Sznajder confiesa que como ciudadano israelí, «me alegra que el ejército de mi país sepa defender a mí país. Que sepa cuáles son los objetivos que tienen que ser ejecutados. Si nadie en el mundo va a parar a Irán en su carrera nuclear, y van a obtener armas nucleares, que van a utilizar contra Israel, a mí me parece que lo que ha hecho es lógico». Noticia Relacionada Israel endurece sus ataques en Irán y los amplía al sector energético Mikel Ayestaran Los iraníes anunciaron su intención de seguir con el lanzamiento de misiles contra Tel Aviv y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, declinó la posibilidad de retomar la negociación nuclear En cuanto a las consecuencias que se pueden derivar de este ataque, no ve muy probable que se produzca una escalada de violencia en la región por la respuesta de los aliados de los ayatolás -Hizbolá, Hamás, o las milicias de Al Assad en Siria-. «No tienen capacidad de golpear a Israel sin que eso les acarree terribles consecuencias». Frente a la respuesta violenta, el politólogo israelí apunta a lo que él llama «una posibilidad ideal», la de «sentarse a conseguir una solución política. No sirve para ninguna de las partes la dinámica de ataque y contraataque, de guerra y de desgaste», ataja. Para algunas personas, los objetivos seleccionados por Israel en el primer ataque parecían insuficientes. «Me han preguntado por qué no ha atacado los depósitos de petróleo del régimen, por qué no ha destruido su estructura de exportación petrolífera». A Sznajder esto le parecía lógico, pues eso «produciría un aumento muy rápido en el precio del petróleo y provocaría una crisis económica mundial, una recesión inmediata». Sin embargo, la realidad parece contradecir la lógica del analista, a la vista de las últimas acciones del Estado hebreo. Ataque de Occidente El politólogo no se muestra muy optimista sobre la posibilidad de que el golpe contra Teherán doblegue al régimen para aceptar la limitación de enriquecimiento de uranio, condición indispensable para alcanzar un acuerdo nuclear con EE.UU. «Difícilmente se logrará porque los medios iraníes están presentando el ataque como de Occidente contra Irán, en el que Israel ha sido la punta de lanza. De hecho, ya se ha pospuesto la reunión que tenían previsto celebrar este domingo en Mascate (Omán) Irán y EE.UU.», señala Snajder, para quien alcanzar ese acuerdo sería lo lógico para lograr el bienestar de todas las partes. «Ahí está el nudo gordiano, si Irán está dispuesto a renunciar a ese enriquecimiento de uranio y a la posibilidad de tener armas nucleares. Ahora, que han sido golpeados muy duramente, no sé si están dispuestos a esto», reflexiona. Tampoco cree que se esté más cerca de un cambio de régimen en Irán. «Cuando los países son atacados, la reacción general popular es de carácter nacionalista. Se aferran al líder existente, y no por un ataque exterior cae el régimen. No me parece probable, aunque la situación económica del país es mala y hay muchos problemas. No creo que con un ataque se logre este tipo de objetivos. Al menos no hay muchos precedentes históricos de que esto sea así». Para Snajder, una de las consecuencias de la acción de Israel es el aumento de la militarización del conflicto, en detrimento de la política, «y al hacerlo, todo se torna mucho más peligroso», alerta.

