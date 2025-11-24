Una mujer dada por muerta despierta dentro de su ataúd al ser trasladada al horno crematorio

Creyó que su hermana había muerto postrada en la cama tras dos años de agonía, introdujo el cuerpo en un ataúd blanco y recorrió 500 kilómetros hasta Bangkok (Tailandia) para donar sus órganos en un hospital. La sorpresa de este hombre -y de todos ... los asistentes al funeral- llegó cuando la mujer comenzó a moverse dentro del féretro al ser trasladada al horno crematorio.

El templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia tailandesa de Nonthaburi, ha publicado en su cuenta de Facebook el vídeo de los hechos, donde se observa cómo la mujer empezó a mover levemente los brazos y la cabeza dentro del ataúd en la parte trasera de una camioneta antes de la ceremonia de cremación.

Los presentes fueron conscientes de que la mujer estaba viva tras escuchar un ruido proveniente del féretro. «Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron (...) La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado. Debía de llevar bastante tiempo así», ha informado a la agencia de noticias The Associated Press Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del templo.

Noticia Relacionada Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit La Casa Real ha anunciado un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y ha establecido un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos

El estado de salud de la mujer había empeorado recientemente después de haber pasado los dos últimos años postrada en una cama. Aparentemente, había dejado de respirar hacía un par de días, según ha informado su hermano, que la metió en un ataúd y la emprendió el viaje de 500 kilómetros hasta un hospital en Bangkok.

La mujer había expresado previamente su deseo de donar sus órganos, pero el hospital no quiso a aceptar la oferta por carecer de un certificado de defunción oficial. Tras la negativa del centro, el hermano contactó con un templo que ofrecía un servicio de cremación gratuito, pero también allí rechazaron llevar a cabo el servicio de forma inmediata por la falta de documentación.

Fue en ese instante, mientras el administrador del templo explicaba al hermano de la mujer presuntamente fallecida cómo obtener un certificado de defunción, cuando oyeron los ruidos procedentes del ataúd y la mujer 'regresó a la vida'. A continuación, la evaluaron y la enviaron a un hospital cercano. El abad de Wat Rat Prakhong Tham explicó que cubrirían sus gastos médicos.