Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno ofrece a los funcionarios un alza salarial del 2,5% en diciembre

Una mujer dada por muerta despierta dentro de su ataúd al ser trasladada al horno crematorio

Ha ocurrido en el templo budista Wat Rat Prakhong Tham, en la periferia de Bangkok (Tailandia)

Daniel Sancho reaparece en Instagram con un fantasmal mensaje un año después de su condena a cadena perpetua

La mujer dada por muerta dentro del ataúd
La mujer dada por muerta dentro del ataúd Facebook

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Creyó que su hermana había muerto postrada en la cama tras dos años de agonía, introdujo el cuerpo en un ataúd blanco y recorrió 500 kilómetros hasta Bangkok (Tailandia) para donar sus órganos en un hospital. La sorpresa de este hombre -y de todos ... los asistentes al funeral- llegó cuando la mujer comenzó a moverse dentro del féretro al ser trasladada al horno crematorio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app