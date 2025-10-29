Más de 90 muertos, entre ellos una veintena de niños, tras los bombardeos de Israel al sur de Gaza durante la pasada noche

La agencia de defensa civil de Gaza ha informado que decenas de ataques israelíes durante la noche causaron la muerte de al menos 50 personas en el territorio palestino, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que «nada» pondría en ... peligro el acuerdo de alto el fuego que él mismo ayudó a negociar. Sin embargo, fuentes médicas han elevado la cifra de fallecidos a 91, según 'Al Jazeera'.

La agencia indicó que entre los fallecidos se encontraban 22 niños, mujeres y ancianos, y que alrededor de 200 personas resultaron heridas.

El portavoz de la defensa civil, Mahmoud Bassal, describió la situación en Gaza como «catastrófica y aterradora», y calificó los ataques como «una clara y flagrante violación del acuerdo de alto el fuego».

«Los ataques israelíes tuvieron como objetivo tiendas de campaña para desplazados, viviendas y las inmediaciones de un hospital en la Franja», declaró a la AFP. Israel comenzó a realizar ataques aéreos el martes tras acusar a Hamás de atacar a las tropas israelíes en Gaza y violar la amenaza.

Hamás niega tener relación con el ataque en Rafah

Si bien Israel no especificó dónde fueron atacadas sus tropas, Hamás afirmó que su combatiente «no tenía ninguna relación con el tiroteo en Rafah» y reafirmó su compromiso con el alto el fuego mediado por Estados Unidos.

El ejército israelí informó el miércoles que uno de sus soldados, Yona Efraim Feldbaum, de 37 años, murió «en combate en el sur de la Franja de Gaza» el día anterior, y que su familia ya había sido notificada.

Trump defendió las acciones de Israel el miércoles, afirmando que «debían responder», pero añadió que «nada pondría en peligro» la amenaza.

«Mataron a un soldado israelí. Así que los israelíes respondieron. Y deben responder», declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One durante su gira por Asia. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, había declarado previamente que el alto el fuego se mantenía a pesar de las «escaramuzas».

Un hospital afectado

El principal hospital del territorio, Al-Shifa, informó que uno de los ataques impactó en sus inmediaciones. El Hospital Al-Awda indicó haber recibido varios cuerpos, entre ellos los de cuatro niños, fallecidos en el bombardeo del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

Hamás anunció que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén, prevista para el martes, alegando que la escalada israelí «obstaculizará la búsqueda, la exhumación y la recuperación de los cuerpos».

Militantes de Hamás tomaron como rehenes a 251 personas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra. Una disputa sobre los últimos cuerpos de rehenes fallecidos amenaza con hacer fracasar el acuerdo de alto el fuego.

Israel acusa a Hamás de incumplir el acuerdo al no devolverlos, pero el grupo palestino afirma que llevará tiempo localizar los restos enterrados entre las ruinas devastadas por la guerra en Gaza.

Más tarde, Hamas comunicó en Telegram que el martes había encontrado los cuerpos de dos rehenes, pero no especificó cuándo los entregaría.