Escucha las noticias de este martes 4 de noviembre

Más de 90 muertos, entre ellos una veintena de niños, tras los bombardeos de Israel al sur de Gaza durante la pasada noche

Hamás anunció que retrasaría la entrega del cuerpo de otro rehén alegando que la escalada israelí «obstaculizará la búsqueda, la exhumación y la recuperación de los cuerpos»

Defensa prepara en secreto una misión en Gaza liderada por Estados Unidos

Una niña es atendida tras los últimos ataques de Israel a Gaza. AFP

La agencia de defensa civil de Gaza ha informado que decenas de ataques israelíes durante la noche causaron la muerte de al menos 50 personas en el territorio palestino, horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que «nada» pondría en ... peligro el acuerdo de alto el fuego que él mismo ayudó a negociar. Sin embargo, fuentes médicas han elevado la cifra de fallecidos a 91, según 'Al Jazeera'.

