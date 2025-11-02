Suscribete a
Feijóo y Mazón mantendrán una conversación «en las próximas horas» para abordar «las necesidades de la Comunidad Valenciana y el PP»

Al menos 23 muertos, entre ellos varios niños, por una explosión en un supermercado al norte de México

Doce personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales de la ciudad de Hermosillo

México entrega a Trump el capo chino del fentanilo que fue arrestado en Cuba

Un incendio en tienda en norte de México deja 22 muertos y decenas de heridos.
Un incendio en tienda en norte de México deja 22 muertos y decenas de heridos.

AFP

Al menos 23 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas por una explosión en un supermercado de la ciudad de Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora (norte), informaron autoridades locales. «Lamentablemente en el número de víctimas se encuentran menores de edad» ... , afirmó en un vídeo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

