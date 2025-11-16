Suscribete a
ABC Premium
Directo
Alcaraz y Sinner, dos maestros en pugna por la corona de la ATP Finals
Última hora
El juez Peinado levanta la imputación de la secretaria general de Presidencia por el 'caso Begoña Gómez'

Al menos 32 muertos por el derrumbe en una mina de cobalto en República Democrática del Congo

El ministro provincial del Interior ha afirmado que el acceso a esa instalación estaba prohibido «a causa de las fuertes lluvias y los riesgos de derrumbe»

El temporal de lluvia provoca el colapso de la A-433 a la altura de El Castillo de las Guardas

Vista general de mineros artesanales en el Congo. (Archivo)
Vista general de mineros artesanales en el Congo. (Archivo) Junior KANNAH / AFP

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos 32 mineros artesanales han muerto en un derrumbe en una mina de cobalto del sur de la República Democrática del Congo, informa AFP, que cita fuentes gubernamentales.

Los hechos han ocurrido este domingo. El ministro provincial del Interior, Roy Kaumba Mayonde, ha especificado ... que se ha derrumbado un puente que cruza un tramo inundado que delimita ese sitio minero de Kalando, situado en la provincia de Lualaba. Tal como ha añadido, las operaciones de búsqueda «continúan».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app