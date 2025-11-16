Al menos 32 muertos por el derrumbe en una mina de cobalto en República Democrática del Congo

Al menos 32 mineros artesanales han muerto en un derrumbe en una mina de cobalto del sur de la República Democrática del Congo, informa AFP, que cita fuentes gubernamentales.

Los hechos han ocurrido este domingo. El ministro provincial del Interior, Roy Kaumba Mayonde, ha especificado ... que se ha derrumbado un puente que cruza un tramo inundado que delimita ese sitio minero de Kalando, situado en la provincia de Lualaba. Tal como ha añadido, las operaciones de búsqueda «continúan».

Por otro lado, Roy Kaumba Mayonde ha dicho que el acceso a esa instalación estaba prohibido «a causa de las fuertes lluvias y los riesgos de derrumbe», pero que «mineros irregulares forzaron la entrada» de la cantera. Según ha explicado, el puente se derrumbó a su paso. La República Democrática del Congo produce más del 70% del cobalto a nivel mundial, un metal esencial para las baterías que se usan en electrónica y en los autos eléctricos. La mayor parte del cobalto congoleño se extrae en unas gigantescas minas industriales pero se calcula que más de 200.000 personas trabajan en sitios ilegales.

