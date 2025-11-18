Suscribete a
Al menos 11 muertos por un bombardeo israelí contra un campamento de palestinos en el Líbano

El ejército israelí afirma que sus bombardeos en Líbano tienen como objetivo posiciones de este movimiento chiita aliado de Irán, pero también ha atacado a efectivos de Hamás

Valla de seguridad israelí-líbano
Valla de seguridad israelí-líbano efe

El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que al menos 13 personas murieron este martes en un bombardeo israelí contra un campamento de refugiados palestinos en las afueras de la ciudad de Sidón.

El bombardeo golpeó «el campamento de Ain al Helweh» en las afueras ... de Sidón, informó el ministerio libanés, que reportó 13 muertos y agregó que «las ambulancias siguen transportando heridos a los hospitales».

