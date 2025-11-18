Al menos 11 muertos por un bombardeo israelí contra un campamento de palestinos en el Líbano

El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que al menos 13 personas murieron este martes en un bombardeo israelí contra un campamento de refugiados palestinos en las afueras de la ciudad de Sidón.

El bombardeo golpeó «el campamento de Ain al Helweh» en las afueras ... de Sidón, informó el ministerio libanés, que reportó 13 muertos y agregó que «las ambulancias siguen transportando heridos a los hospitales».

La agencia nacional NNA señaló que un «dron israelí atacó un auto en un estacionamiento» de la mezquita Jalid bin al Walid. Noticia Relacionada Las diferencias entre Estados Unidos y Rusia amenazan a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza Mikel Ayestaran Moscú solicita a la ONU la formación de una fuerza internacional de estabilización para la Franja, pero sin la «Junta de Paz», el órgano liderado por Trump para la administración temporal El bombardeo también golpeó la mezquita y un centro del mismo nombre, añadió la NNA poco después. Israel sigue bombardeando Líbano pese al cese el fuego acordado en noviembre de 2024 para poner fin a más de un año de hostilidades con Hezbolá. El grupo es aliado de Hamás en Gaza y quedó muy mermado por el enfrentamiento con Israel, que incluyó dos meses de guerra total. El ejército israelí afirma que sus bombardeos en Líbano tienen como objetivo posiciones de este movimiento chiita aliado de Irán, pero también ha atacado a efectivos de Hamás

