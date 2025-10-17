Un muerto y tres heridos al estrellarse un helicóptero en la Patagonia

El piloto de un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha muerto y sus tres acompañantes han resultado heridos al estrellarse la aeronave por causas aún desconocidas durante una expedición humanitaria a los Campos de Hielo Sur, la mayor ... masa de agua helada del planeta fuera de la Antártida y el Ártico, según ha informado este viernes la institución en un comunicado.

El Capitán de Bandada (A) Sergio Hidalgo Leiva, que se desempeñaba como piloto de la aeronave y prestaba servicios en el Grupo de Aviación N° 9, iba a los mando de la aeronave, según ha informado la FACh. El aparato había partido la tarde del jueves para una misión de rutina desde un aeródromo situado en la localidad de Villa O'Higgings, la última habitada antes del inicio del citado Campo de Hielo.

«Sus familiares fueron informados y actualmente están recibiendo todo el apoyo necesario por parte de la institución», ha explicado la Fuerza Aérea. Los tres compañeros heridos han sido atendidos inicialmente en un centro médico local y después han sido trasladados al Hospital Institucional en Santiago. «Todos ellos están fuera de riego vital», ha señalado la institución.

En paralelo, se ha dispuesto una investigación para determinar las causas que provocaron el «lamentable» accidente, debido que afectó a aviadores militares que se cumplían funciones de apoyo humanitario a chilenos que viven en «zonas extremas» del país.

En la misma línea, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, ha confirmó que los heridos habían sido evacuados a Santiago para ser atendidos de las «diversas contusiones y algún tipo de problemas traumáticos», principalmente fracturas.

Al conocerse la noticia del fallecimiento del piloto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, envió sus condolencias «a sus familiares, a sus seres queridos y a sus compañeros de labores. «Un gran abrazo en este difícil momento, y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros», ha incidido.

Los Campos de Hielo Sur son una de la mayores reservas de agua del mundo y una amplia de zona de gran interés científico y militar.