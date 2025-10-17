Suscribete a
Un muerto y tres heridos al estrellarse un helicóptero en la Patagonia

El fallecido es el piloto del aparato, un Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh)

Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile
Un helicóptero de la Fuerza Aérea de Chile EFE

El piloto de un helicóptero modelo Black Hawk de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) ha muerto y sus tres acompañantes han resultado heridos al estrellarse la aeronave por causas aún desconocidas durante una expedición humanitaria a los Campos de Hielo Sur, la mayor ... masa de agua helada del planeta fuera de la Antártida y el Ártico, según ha informado este viernes la institución en un comunicado.

