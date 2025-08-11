Al menos un muerto y dos desaparecidos tras «múltiples» explosiones en una planta de acero en Pensilvania

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar de los hechos.

Al menos una persona ha muerto y otras dos están desaparecidas después de que este lunes se produjeran «múltiples» explosiones de una planta de acero ubicada en la ciudad estadounidense de Clairton, en el estado de Pensilvania, según las autoridades locales.

Además, varias han recibido tratamiento, aunque «se desconoce el estado de las personas afectadas», ha informado La Policía. A través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook y recogido por Europa Press, el Cuerpo ha subrayado que «este incidente continúa activo» y ha instado a la gente a evitar la zona. Actualmente, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad están en el lugar de los hechos.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha señalado que desde el momento en que se han producido estas explosiones, a unos 24 kilómetros al sur de Pittsburgh su administración «ha estado en contacto constante con los líderes sindicales y funcionarios locales».

Shapiro ha explicado que los empleados heridos han sido trasladados a hospitales locales para recibir atención, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate. «Estamos eternamente agradecidos por la valentía de los rescatistas», ha agregado.