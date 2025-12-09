Mueren siete personas al estrellarse un avión militar ruso An-22 al este del país

Un avión militar ruso An-22 se ha estrellado este martes durante un vuelo de prueba tras haber sido reparado, según ha informado AFP, que cita al Ministerio de Defensa. A bordo de la aeronave iban siete personas. Todas han fallecido, apuntan Reuters ... y la agencia RIA.
Según el comunicado de Defensa, el accidente tuvo lugar «en una zona deshabitada». Hasta allí, en el momento de producirse el siniestro, se han trasladado equipos de búsqueda. Además, se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La región de Ivanovo, donde han tenido lugar estos hechos, se encuentra a unos 200 kilómetros al este de Moscú.
No hay indicios de que el incidente estuviera relacionado con la ofensiva rusa contra Ucrania.
