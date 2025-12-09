Suscribete a
ABC Premium
Última Hora
Cancelan la rueda de prensa de María Corina Machado previa a la recogida del Nobel de la Paz

Mueren siete personas al estrellarse un avión militar ruso An-22 al este del país

El accidente ha tenido lugar en la región de Ivanovo, al este del país; se están investigando las causas de lo ocurrido

Al menos 20 muertos tras estellarse un avión de carga del Ejército de Turquía en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán

Imagen de un avión militar ruso An-22 en una imagen de archivo.
Imagen de un avión militar ruso An-22 en una imagen de archivo. Wikipedia

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un avión militar ruso An-22 se ha estrellado este martes durante un vuelo de prueba tras haber sido reparado, según ha informado AFP, que cita al Ministerio de Defensa. A bordo de la aeronave iban siete personas. Todas han fallecido, apuntan Reuters ... y la agencia RIA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app