Mueren doce personas tras estrellarse una avioneta turística en Kenia

Las autoridades kenianas aún no han identificado los cuerpos de los ocupantes de la nave que colisionó y que se dirigía a la reserva natural de Masái Mara

La reserva turística de Masái Mara en Kenia (imagen de archivo)
La reserva turística de Masái Mara en Kenia (imagen de archivo) efe

ABC

Al menos doce personas han muerto este martes tras estrellarse una avioneta que transportaba a turistas hacia la reserva natural de Masái Mara, uno de los principales lugares turísticos de Kenia, según han confirmado las autoridades kenianas, sin que por ahora haya detalles sobre sus ... identidades o nacionalidades o sobre las causas del siniestro, informa Europa Press.

