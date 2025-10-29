Suscribete a
ABC Premium
Directo
Llegan las primeras familias de las víctimas al funeral de la dana

Mueren más de 460 personas por ataques a una maternidad de Sudán

Los hechos han ocurrido en la localidad de El Fasher y en el balance, que ha dado a conocer la OMS, hay tanto pacientes como acompañantes

La OMS denuncia ataques de Israel contra sus instalaciones en Gaza

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Christopher BLACK / World Health Organization / AFP

EP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Más de 460 personas han muerto en una maternidad de la localidad sudanesa de El Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantenían un asedio sobre ... la zona desde hace año y medio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app