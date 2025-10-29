Mueren más de 460 personas por ataques a una maternidad de Sudán

Más de 460 personas han muerto en una maternidad de la localidad sudanesa de El Fasher, situada en la región de Darfur y escenario de una nueva oleada de ataques por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que mantenían un asedio sobre ... la zona desde hace año y medio.

En el balance, calificado como «trágico» por la OMS, quien lo ha dado a conocer, se incluyen tanto a pacientes como a acompañantes. El director de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ha denunciado el secuestro de trabajadores médicos en el Hospital Maternidad Saudí.

«Todos los ataques contra la atención sanitaria deben detenerse inmediata e incondicionalmente», ha reclamado Tedros, que ha recordado la especial protección que el Derecho Internacional brinda a este tipo de instalaciones y también a su personal.

Noticia Relacionada La OMS advierte de que los hospitales de Ciudad de Gaza están «al borde del colapso» El director general del organismo subraya que «la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza provocan nuevas olas de desplazamiento»

Desde el estallido del conflicto en abril de 2023, la OMS ha constatado más de 1.200 muertos por 185 ataques contra objetivos médicos, con 49 incidentes y 966 víctimas mortales sólo este año.

El máximo responsable de la organización ha reclamado a todas las partes un alto el fuego.