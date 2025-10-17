Muere el ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama a los 101 años

El ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama ha muerto a los 101 años, informa AFP, que cita a las autoridades. En 1995, coincidiendo, con motivo del 50 aniversario de la rendición de Japón, expresó su «profundo remordimiento» por las «atrocidades cometidas» por el ... país en Asia. Aquella declaración se convirtió en un referente para las disculpas posteriores de Tokio por la Segunda Guerra Mundial.

«Tomiichi Murayama, el padre de la política japonesa, falleció hoy a las 11.28 horas en un hospital de la ciudad de Oita a la edad de 101 años», ha declarado el líder del Partido Socialdemócrata Mizuho Fukushima, en un mensaje de X recogido por AFP.

Por su parte, Hiroyuki Takano, secretario general del Partido Socialdemócrata en Oita, ciudad natal de Murayama, ha expresado que había sido informado de que la causa del fallecimiento ha sido la vejez.

En la histórica declaración de agosto de 1995, Murayama afirmó que «Japón... mediante su dominio colonial y su agresión, causó tremendos daños y sufrimiento a la población de muchos países, en particular a la de las naciones asiáticas». «Con la esperanza de que no se cometa un error similar en el futuro, considero, con humildad, estos hechos irrefutables de la historia y reitero mi profundo arrepentimiento y mis más sinceras disculpas», añadió.

Las frases «profundo arrepentimiento» y «más sinceras disculpas» fueron utilizadas por sucesivos primeros ministros japoneses al conmemorar los aniversarios 60 y 70 de la Segunda Guerra Mundial.

Murayama fue elegido primer ministro en un gobierno de coalición que también incluía al Partido Liberal Democrático, la principal fuerza política de Japón en la posguerra.

Ocupó el cargo de 1994 a 1996, un período turbulento que incluyó un gran terremoto en 1995 en el oeste de Japón y un ataque con gas sarín en el metro de Tokio que causó la muerte de más de una docena de personas y dejó heridas a más de 5.800.

Murayama fue reclutado por el Ejército Imperial Japonés en 1944 mientras estudiaba en la universidad. En una entrevista de 2015 con la emisora ​​pública NHK, calificó al ejército de «una cosa terrible», describiendo cómo «la rebelión o la discusión estaban absolutamente prohibidas».

También recordó sus difíciles recuerdos del período previo al final de la guerra, cuando «la comida ya escaseaba y quedaban muy pocas armas». «Teníamos armas hechas de bambú. Me preguntaba si podríamos librar una guerra en estas condiciones», dijo entonces.