Muere el ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama a los 101 años

En 1995, coincidiendo, con motivo del 50 aniversario de la rendición de Japón, expresó su «profundo remordimiento» por las «atrocidades cometidas» por el país en Asia

El ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama en una imagen de archivo.
El ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama en una imagen de archivo. KAZUHIRO NOGI / AFP

El ex primer ministro de Japón Tomiichi Murayama ha muerto a los 101 años, informa AFP, que cita a las autoridades. En 1995, coincidiendo, con motivo del 50 aniversario de la rendición de Japón, expresó su «profundo remordimiento» por las «atrocidades cometidas» por el ... país en Asia. Aquella declaración se convirtió en un referente para las disculpas posteriores de Tokio por la Segunda Guerra Mundial.

