Muere una persona y otras cinco resultan heridas en un atropello masivo en Francia: hay tres detenidos

El suceso se produjo tras un altercado que tuvo lugar en un club nocturno de la ciudad de Évreux

Restos de sangre a las afueras del club nocturno donde se produjo el atropello, en Évreux (Francia) Xavier GALIANA / AFP

Un hombre ha muerto en un atropello intencionado contra un grupo de personas en Évreux (Francia), según han informado fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la cadena de televisión BFMTV. Otras cinco personas están heridas, dos de ellas de gravedad, y fueron hospitalizadas en el Hospital Universitario de Évreux, según avanza AFP.

Tres personas han sido detenidas por el atropello, dos hombres y una mujer, según ha informado la Fiscalía. Se ha abierto una investigación por homicidio, aunque se descartan motivos «terroristas o racistas», según BFMTV.

El atropello ocurrió en torno a las 4:00 horas del sábado frente a un bar de la ciudad de Évreux, a unos 100 kilómetros al noroeste de París, cuando el coche impactó contra un centenar de personas reunidas en el lugar.

«Tras un altercado ocurrido dentro del club nocturno, parece que una persona fue a por un vehículo (...) y embistió marcha atrás deliberadamente contra la multitud», han explicado desde la Fiscalía.

