Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit

La Casa Real ha anunciado un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y ha establecido un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre de la actual monarca Maha Vajiralongkorn, ha fallecido este viernes a la edad de 93 años tras un largo período de complicaciones en su salud.

La Casa Real de Tailandia ha informado de su ... muerte asegurando que la salud de la monarca había empeorado desde el 17 de octubre por una infección sanguínea.

