Muere a los 93 años la reina madre de Tailandia Sirikit

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre de la actual monarca Maha Vajiralongkorn, ha fallecido este viernes a la edad de 93 años tras un largo período de complicaciones en su salud.

La Casa Real de Tailandia ha informado de su ... muerte asegurando que la salud de la monarca había empeorado desde el 17 de octubre por una infección sanguínea.

«El viernes 24 de octubre de 2025, a las 21.21 horas (hora local), falleció pacíficamente en el Hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa, a la edad de 93 años», reza el comunicado. La reina madre llevaba en seguimiento médico desde 2019 en este mismo hospital debido a sus afecciones sistémicas y varias enfermedades que requerían de tratamiento continuo. Noticia Relacionada El rey de Tailandia respalda a Anutin Charnvirakul como nuevo primer ministro EFE Bangkok, 7 sep (EFE/EPA).- El rey Vajiralongkorn anunció este domingo su respaldo al conservador An... La Casa Real ha anunciado un funeral con altos honores de acuerdo con la tradición real y ha establecido un año de luto para todos los miembros de la familia real y sus cortesanos. Sirikit , esposa del ya fallecido Rey Bhumibol Adulyadej, que murió en 2016 después de más de siete décadas en el trono, es la madre del actual monarca, el Rey Maha Vajiralongkorn, que tiene 73 años. En los últimos años, la reina apenas ha hecho apariciones en público.

