Muere a los 104 años María Denisovna Koltakova, veterana de la Segunda Guerra Mundial, más conocida como la 'abuela de hierro' por batir 16 récords Guinness con más de 90 años en deportes extremos.

María Denisovna Koltakova completó sus estudios en enfermería y se alistó al Ejército Rojo en abril de 1942. La hazaña que se le recuerda es la de haber restacado a 300 heridos en la batalla de la Gran Guerra Patria. Fue condecorada con varios galardones como la Medalla al Valor y la Orden de la Gloria de tercer grado.

Koltakova nació el 14 de enero de 1922 en un pueblo de Verkhnyaya Dubrovka, provincia de Samara, durante su etapa como enfermera vivió momentos que pusieron su vida en peligro como cuando su tren fue bombardeado varias veces por aviones alemanes.

Noticia Relacionada Antipiratería en Somalia y «disuasión» ante Rusia, las 16 misiones del Ejército en el extranjero Carlos Mullor Las distintas organizaciones mundiales confían en España para la monitorización de procesos de paz

«María Denisovna siempre ha sido y seguirá siendo un símbolo del valor de los dignos defensores de la Patria. Lamentamos profundamente su pérdida; el recuerdo de esta heroica mujer vivirá siempre en el corazón de los habitantes de la región de Bélgorod», escribió el gobernador de la región de Bélgorod Vyacheslav Gladkov que fue quien dio la noticia. Este mismo año Koltakova fue nombrada ciudadana honoraria de Bélgorod.

La 'abuela de hierro' siempre será recordada por su espíritu aventurero y estilo de vida saludable, dos premisas que ha promovido a lo largo de sus años.

Desde 2015 la veterana logró inscribir 16 record Guinnness saltando al parcaídas, buceando o pilotando diversos aviones. A los 99 años se puso frente a los mandos de un caza de combate convirtiéndose en la persona más myor en hacerlo.