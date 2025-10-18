Suscribete a
ABC Premium

Moscú retoma el proyecto de unir Rusia y Alaska con el túnel Putin-Trump a través del estrecho de Bering

El presidente estadounidense ha considerado la idea «interesante»

Rusia celebra con perfil bajo que Trump niegue a Zelenski los misiles Tomahawk

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump Europa Press
África Albalá

África Albalá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando los 3,7 kilómetros de agua que separan las dos islas Diómedes, en el estrecho de Bering, se congela, los habitantes de este pequeño enclave pueden cruzar entre ambas caminando sobre el hielo. Se trata de un gesto ilegal debido a la ausencia de ... aduanas, ya que una de estas ínsulas pertenece a Estados Unidos y la otra Rusia. Sin embargo, la idea de enlazar ambos países en esa zona ha sido una idea recurrente desde hace siglo y medio que ahora ha recuperado el Kremlin.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app