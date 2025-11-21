Moscú asegura que no acordó los puntos del plan de paz con Estados Unidos

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sería muy beneficiosa para Rusia en la mayoría de sus puntos. Moscú sin embargo aseguró este viernes que no discutió con Washington sobre este plan de paz que se hizo público recientemente. El mismo portavoz del Kremlin ... Dmitri Peskov declaró en su rueda de prensa diaria de este viernes que su país no fue consultado. «Vemos algunas novedades, pero oficialmente no hemos recibido nada» aseguró. Añadió que «no hubo una discusión sustancial de estos puntos».

«Lo que sabemos es lo que leímos en los medios de comunicación», aseveró el mismo representante del poder ruso. Se mostró crítico con esta información y explicó que Rusia está abierta a negociar pero para que eso suceda «no estamos listos para discutirlo con altavoces». Algunos de los principales puntos incluirían que Ucrania y EE.UU. reconocería Crimea y Donbás como territorio ruso, reduciría sus fuerzas armadas, no habría tropas extranjeras en sus fronteras, prometería nunca entrar en la OTAN, entre otros aspectos. El mismo también incluiría el levantamiento de sanciones contra Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apuntó por su parte este jueves que está preparado para discusiones «honestas» con Europa y Estados Unidos sobre este plan. Washington le ha dado al mandatario hasta el 27 de noviembre para aceptar este trato. El país norteamericano amenazó con suspender el suministro de armas y el intercambio de inteligencia si Kiev se niega.

Búsqueda de acuerdo

El plan de Trump implica muchas concesiones por parte de Ucrania pero Zelenski evitó criticarlo abiertamente, aunque sí pidió que su país necesita una «paz valiosa» y que se debería respetar «la dignidad del pueblo ucraniano». Peskov aseguró que el espacio que tiene el excomediante para tomar decisiones independientes «está menguando en proporción al territorio que pierde mientras las fuerzas rusas continúan avanzando».

Aunque el plan es más beneficioso para Moscú que para Kiev, no está muy claro que el mandatario ruso, Vladímir Putin, aceptara algunos de los puntos que suponen concesiones rusas. Por ejemplo, Ucrania estaría protegida por Occidente. Además, Rusia también se vería obligada a usar activos congelados para pagar proyectos de reconstrucción del país liderado por Zelenski.

El punto más polémico para Moscú sería renunciar a las partes de las provincias anexionadas que por ahora no controla, como es el caso de Jersón y Zaporiyia, donde perdió puntos clave como la capital homónima de la primera región. Actualmente, con la ley rusa es inconstitucional ceder territorios rusos a otros países y según Moscú estos, aunque no estén bajo dominio del Kremlin, son legítimamente rusos bajo la legislación del país euroasiático.

El mismo Putin reiteró el pasado jueves en su visita al frente que «los objetivos de la operación especial deben alcanzarse incondicionalmente». Cuando declaró la guerra el 24 de febrero de 2022 aseguró como objetivos «desnazificar» y «desmilitarizar» Ucrania. Esto implicaba que las fuerzas armadas rusas buscaban principalmente evitar que se uniera a la OTAN, convertirla en un estado influenciado por Rusia, recuperar territorios que fueron del imperio ruso.