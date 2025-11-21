Suscribete a
Moscú asegura que no acordó los puntos del plan de paz con Estados Unidos

Putin apunta que los objetivos de la guerra deben alcanzarse «incondicionalmente»

El plan de EE.UU. para Ucrania: Rusia se queda con Donetsk y Lugansk

David Alandete, corresponsal en Washington, analiza qué hay detrás de la desclasificación de archivos del caso Epstein

El presidente ruso, Vladímir Putin, visita uno de los puestos de mando del contingente occidental
Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, sería muy beneficiosa para Rusia en la mayoría de sus puntos. Moscú sin embargo aseguró este viernes que no discutió con Washington sobre este plan de paz que se hizo público recientemente. El mismo portavoz del Kremlin ... Dmitri Peskov declaró en su rueda de prensa diaria de este viernes que su país no fue consultado. «Vemos algunas novedades, pero oficialmente no hemos recibido nada» aseguró. Añadió que «no hubo una discusión sustancial de estos puntos».

