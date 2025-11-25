Suscribete a
VUELTA DEL SERVICIO MILITAR

Morir o no por la patria, el debate nacional en Francia

La llamada del jefe del Ejército a aceptar la pérdida de los hijos en caso de guerra con Rusia desata la polémica: la izquierda lo rechaza y el Gobierno advierte que el riesgo es real

Macron estudia restaurar el servicio militar voluntario y mixto

Con cada vez más maniobras y ejercicios militares, Europa se está preparando para un eventual conflicto con Rusia
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Francia teme el enfrentamiento militar directo con la Rusia de Putin, en Ucrania u otro escenario europeo. Ante ese riesgo, denunciado por los militares del más alto rango en varios países europeos, el general Fabien Mandon, jefe de Estado Mayor de los Ejércitos, ... ha abierto un gran debate nacional al declarar que «Francia siempre ha demostrado su grandeza de alma, aceptando la muerte de sus hijos».

