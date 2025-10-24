Suscribete a
ABC Premium

Moody's degrada las perspectivas financieras internacionales de Francia

La agencia ha advertido que sus finanzas públicas están amenazadas por la inestabilidad política, la más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962

Moody's eleva la nota de la deuda de 11 autonomías pero las que más dependen del FLA no logran saltar a «riesgo bajo»

Moody's degrada las perspectivas financieras internacionales de Francia
Moody's degrada las perspectivas financieras internacionales de Francia AFP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Moody's, una de las tres agencias de notación financiera internacional, ha rebajado las perspectivas económicas de Francia, advirtiendo que sus finanzas públicas están amenazadas por la inestabilidad política, la más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.

Moody's ... recuerda que las finanzas nacionales y el puesto de Francia en la zona euro son víctimas de una inestabilidad que continúa creciendo. El gobierno de Sébastien Lecornu, primer ministro, presidido por Emmanuel Macron, jefe del Estado, han impuesto la retirada de un sistema nacional de pensiones que tardó siete años en negociarse con mucha dificultad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app