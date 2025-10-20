Suscribete a
Mohamed VI impulsa reformas en educación y sanidad en respuesta a las protestas en Marruecos

El Gobierno pretende incidir en «la mejora de la oferta de infraestructuras sanitarias» y acelerar la «aplicación de la reforma del sistema educativo»

Los jóvenes marroquíes reanudan las protestas después de que Mohamed VI no atienda sus demandas

Los jóvenes, la mayor parte de la población marroquí, promueven movilizaciones contra el Gobierno por el estado del pa
Los jóvenes, la mayor parte de la población marroquí, promueven movilizaciones contra el Gobierno por el estado del pa REUTERS

Europa Press

El Gobierno de Marruecos ha presentado una batería de propuestas para una serie de reformas institucionales y un aumento de los presupuestos para proyectos en educación y sanidad, tras las últimas semanas de manifestaciones por el deterioro de los servicios públicos en el país ... africano, unas movilizaciones que se han saldado con al menos tres muertos a manos de las fuerzas de seguridad.

